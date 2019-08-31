شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الأمريكى "12 سنة من العبودية" فى مركز الثقافة السينمائية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما وبإشراف الناقد والسينارست مجدى الشحرى مدير المركز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 سبتمبر، فى تمام الساعة 7 مساء عرض الفيلم الأمريكى "12 سنة من العبودية" للمخرج ستيف ماكوين بطولة شيواتال ايجوفور، مايكل فاسبندر، بول دانو، براد بيت، سارة بولسون.

والفيلم من إنتاج عام 2013 ونال العديد من الجوائز أبرزها جائزة "الجولد جلوب" لأفضل فيلم دراما وجائزة البافتا لأفضل ممثل "شيواتال ايجيوفور" وتسع جوائز أوسكار لأفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل ممثلة مساعدة.