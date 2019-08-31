شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عفاف راضى تعود بعد غياب للغناء على مسرح أوبرا دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة القديرة عفاف راضى، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن فعاليات معرض دمشق الدولى على مسرح دار أوبرا دمشق بسوريا والذى يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، وذلك بعد غيابها عن الساحة الغنائية لمدة تتجاوز السبع سنوات، لتظهر مؤخرا من خلال تتر نهاية مسلسل "أبو العروسة".
و شهد افتتاح معرض دمشق الدولى حضورعدد من نجوم الفن، منهم الإعلامية بوسى شلبى التي نشرت علي حسابها صور برفقة لكلا من، محمود حميدة، الهام شاهين، صفية العمرى، عفاف راضى، .
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