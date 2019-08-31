شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيورات بإطلالة مذهلة بتوقيع Chanel بمهرجان فينسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كريستين ستيورات الانظار نحوها خلال تألقها علي السجادة الحمراء بالعرض الاولي لفيلم " Seberg " وذلك بفعاليات " Venice Film Festival " مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، كما حضر العرض انتوني ماكي و مارجريت كوالي و المخرج بينديكت اندروز

ظهرت ستيوارت بعدد من الصور وهي تلتقط الصور التذكارية مع عدد من محبيها و معجبيها .

ظهرت كريستين ستيوارت ذات الـ ( 29 عام ) مرتديه فستان طويل ذو اكمام باللون الفوشيا و يحمل بعض التطريز باللون الفضي وز هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Chanel ".



كريستين ستيورات



كريستين ستيورات



كريستين ستيورات

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كريستين ستيورات



كريستين ستيورات



كريستين ستيورات



كريستين ستيورات



كريستين ستيورات