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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيورات بإطلالة مذهلة بتوقيع Chanel بمهرجان فينسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كريستين ستيورات الانظار نحوها خلال تألقها علي السجادة الحمراء بالعرض الاولي لفيلم " Seberg " وذلك بفعاليات " Venice Film Festival " مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، كما حضر العرض انتوني ماكي و مارجريت كوالي و المخرج بينديكت اندروز
ظهرت ستيوارت بعدد من الصور وهي تلتقط الصور التذكارية مع عدد من محبيها و معجبيها .
ظهرت كريستين ستيوارت ذات الـ ( 29 عام ) مرتديه فستان طويل ذو اكمام باللون الفوشيا و يحمل بعض التطريز باللون الفضي وز هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Chanel ".
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
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