صور.. كواليس حفل تانيا قسيس فى مهرجان محكى القلعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة اللبنانية تانيا قسيس حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثامنة والعشرين والتى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر. تانيا قدمت خلال الحفل عدد كبير من أغانيها كان من ضمنها ترنيمة مريم مع أنشودة مولاى وشارك فى أدائها أسامة الخولى وأغنية "وطنى" التى نالت موريكس دور كأفضل أغنية وطنية، و"شو مخبى الليل" التى سبق وتصدّرت المراتب الأولى فى لبنان و"حب الحياة" من كلمات وألحان مروان خورى، و"شو القصة" من كلمات وألحان جونى فنيانوس، بالإضافة وأغنيات "قلبى دليلى" لليلى مراد، "يا حبيبى تعال" لأسمهان، و"حلوة يا بلدى" لداليدا.









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