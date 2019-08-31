الارشيف / فن ومشاهير

صور.. كواليس حفل تانيا قسيس فى مهرجان محكى القلعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس حفل تانيا قسيس فى مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة اللبنانية تانيا قسيس حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثامنة والعشرين والتى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تانيا قدمت خلال الحفل عدد كبير من أغانيها كان من ضمنها ترنيمة مريم مع أنشودة مولاى وشارك فى أدائها أسامة الخولى وأغنية "وطنى" التى نالت موريكس دور كأفضل أغنية وطنية، و"شو مخبى الليل" التى سبق وتصدّرت المراتب الأولى فى لبنان و"حب الحياة" من كلمات وألحان مروان خورى، و"شو القصة" من كلمات وألحان جونى فنيانوس، بالإضافة وأغنيات "قلبى دليلى" لليلى مراد، "يا حبيبى تعال" لأسمهان، و"حلوة يا بلدى" لداليدا.

cff87e5e-948f-4ea2-94ca-b4c7363649f0
 
313b8d88-7197-4839-b58c-78c8a03c5933
 
9107a668-1cdb-41dc-9b0e-7cc588ca0713
 
a2a603f4-6862-4663-a831-ebefaafa244e
 
36b4da8a-d258-4f7b-b741-a26e51e47a98
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كواليس حفل تانيا قسيس فى مهرجان محكى القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا