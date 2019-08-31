جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومي لـ"سينما مصر" إخراج خالد جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل العرض المسرحي " سينما مصر " للمخرج خالد جلال وإنتاج صندوق التنمية الثقافية علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري أمس وصعد المخرج خالد جلال وفريق عمل مسرحيته علي خشبة المسرح لالتقاط صورة جماعية مع وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز ومديره الفنان إسماعيل مختار .

سينما مصر يحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء. Advertisements

عرض سينما مصر ينال جائزة لجنة التحكيم الخاصة "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود

خالد جلال في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح ويشارك في بطولة المسرحية أيضا إيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.

خالد جلال ونجوم العرض المسرحي سينما مصر

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