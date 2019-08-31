شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار ينتظر سباق سيارات فيلم Ford v Ferrari لحصد الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ طويل شهدته السينما العالمية فى أفلام السباقات الشهيرة التى دارت معظمها داخل حلبة السباق بين أشهر سائقي الفورميلا فى العالم، والتى كان أخرهم فيلم Rush الذى عرض عام 2013 بطولة النجم العالمى كريس هيمسوورث.

ويسعى فيلم الإثارة والسيارات Ford v Ferrari الذى يسرد حقبة جديدة فى عالم سباق السيارات الشهير، المسابقة فى حصد جوائز الأوسكار القادمة، بعد غياب كبير لنوعية الأفلام الخاصة بعالم السيارات فى المسابقات الرسمية وتحقيق أى جوائز.

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وكان أخر الافلام التى نجحت فى حصد جوائز أوسكار وتخص عالم السيارات، هى الثلاثية الشهيرة Grand Prix - Fireball 500 – Spinout، والتى نال على أثارها جون فرانكنهايمر الجائزة الكبرى عام 1966 عن الكتابة والمؤثرات الصوتية والبصرية.

فيلم Ford v Ferrari، هو بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.