خاص| مخرج "أبو العروسة" يوضح حقيقة وجود جزء ثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نفى المخرج كمال منصور، مخرج مسلسل "أبو العروسة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض جزأيه الأول والثاني، ما تم تداوله عن بدء التحضير لجزء ثالث.
وقال منصور، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أعلم أي شيء عن الأخبار المتداولة بشأن التحضير لجزء ثالث، والتي بدأت في الانتشار بعيد الأضحى، وتشير إلى أننا نستعد للتصوير، والحقيقة أنه حتى الآن لم أتحدث مع الجهة المنتجة أو فريق العمل والمؤلف في هذا الأمر".
وأضاف: قناة دي إم سي، وهي الجهة المنتجة للمسلسل، لم تبلغنا بأنها تفكر في وجود جزء ثالث من "أبو العروسة"، متابعًا "كل ما أعرفه أن الجمهور هو الذي يطالب صنّاع العمل بذلك".
"أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، محمد عادل، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.
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