نبيل الحلفاوي عن انتقال النني لـ"بشكتاش التركي": "قرار سليم تأخر كثيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على التعليق على قرار انتقال لاعب المنتخب الوطني محمد النني من نادي أرسنال الإنجليزي لصفوف نادي بشكتاش التركي. ونشر الحلفاوي صورة النني، عبر حسابه على"تويتر" وعلق: "مبروك.. قرار سليم تأخر كثيرًا.. طلع كل اللي عندك بقى". يُذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، أعلن اليوم، السبت، انتقال محمد النني لاعب وسط منتخب مصر لصفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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