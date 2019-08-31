نورهان لـ"الخليج 365": كواليس "بحر" كانت ممتعة وسعيدة بالعمل مع ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نورهان، أنها تنتظر عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "بحر"، المقرر له يوم الاثنين المُقبل على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقالت نورهان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد دور حبيبة وهي فتاة صعيدية، مشيرة إلى أنها تقدم الصعيدي للمرة الأولى في "بحر"، التجربة التي تعتز بها لأنها تظهر من خلالها بشكل مختلف.

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وتابعت: كواليس تصوير المسلسل كانت لطيفة وممتعة جدًا، وسعدت بعملي مع ماجد المصري وأسرة المسلسل وشركة سينرجي المنتجة للعمل.

وعن تأخر عرض المسلسل قالت: "كل شيء بيجي في وقته وربنا بيختارلنا الأفضل دائمًا، وقد يكون هذا التأخير في صالح العمل، وأتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المطلوب والمنتظر منه، ويُرضي جميع أبطاله الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال تصويره".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة.