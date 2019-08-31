"سنة خير وآمان.. اللهم الستر والرحمة".. كيف استقبل النجوم العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الأمة العربية والاسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1441، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم:

أحمد السقا

كتب النجم أحمد السقا، عبر "تويتر": "اللهم أكتب لنا الخير والتوفيق والستر والرحمة، يارب سنة هجرية جديدة".

عمرو دياب

هنأ النجم عمرو دياب، الأمة العربية والاسلامية بالعام الهجري الجديد عبر حسابه على"تويتر": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعاً بكل خير وسلام".

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رامي عياش

كتب المطرب رامي عياش، عبر حسابه على"تويتر": "بمناسبة رأس السنة الهجرية، أتقدم للجميع بالتهنئة، وأن يجعل الله هذه السنة، سنة خير وأمان على الجميع في وطننا العربي".

مى كساب

وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها على"تويتر": "كل عام وأنتم بخير وصحة وستر وسعادة".

هاني رمزي

كتب الفنان هاني رمزي، عبر حسابه على"تويتر": "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسعادة دائمة تملأ قلوبكم".