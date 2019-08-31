بالصور| كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت المطربة اللبنانية كارول سماحة على تهنئة ابنتها "تالا" بعيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت صورًا لها برفقة ابنتها معلقة: عيد ميلاد سعيد يا أحلى ملاك.. شكرًا لأنك في حياتي وتباركينها بروحك الحلوة، مر 4 سنوات". طرحت كارول سماحة مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها "بتآمن بالصدفة"، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "بالصدفة"، الذي تشارك في بطولته، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 26 سبتمبر المُقبل.

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