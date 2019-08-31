بعد مشاركته في حفل الساحل.. خالد منيب يوجه رسالة لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المطرب الشاب خالد منيب، الشكر للمطرب تامر حسني، لحرصه على تقديمه أمام جمهور حفله أمس بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وكتب منيب، عبر حسابه على"انستجرام": "الحمد لله، النهاردة كان يوم فارق في حياتي يا جماعة، النهاردة أنا اتقدمت وغنيت مع الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني، قدمني للجمهور وغنيت أغنيتي الجديدة (ناويلي على إيه) وهزرنا سوا ورقصنا وشجعني وفعلاً حسيت إنّي بغني مع أخويا على المسرح، اللي قلبه عليا وبيحاول يساعدني ويدعمني ويزود من الثقة في النفس وفرحان لأي نجاح أنا باوصله".

وأضاف: "فعلاً يا تامر شكرًا جدًا جدًا على الفرصة الكبيرة دي! وألف مبروك بمناسبة مرور ١٥ سنة على أول ألبوماته، ويا رب عقبال كل السنين اللي جاية تكون كلها نجاح وتفوق أكتر وأكتر كمان، وطبعًا شكرًا لأحلى جمهور اللي غنيت قدامه النهاردة واللي شرفني إنه حب الأغنية وتفاعل معايا الحمد لله، واستنوا فيديو (ناويلي على إيه لايف من الحفلة قريبًا جدًا".

يُذكر أن خالد منيب هو ابن شقيق الفنان عامر منيب، الذي رحل عن دنيانا قبل 7 سنوات بعد صراع مع المرض.