حكيم يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص المطرب الشعبي حكيم على تهنئة جمهوره بمناسبة العام الهجري الجديد، الموافق اليوم السبت 31 أغسطس. ونشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة". يُذكر أن حكيم أحيا حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بالساحل الشمالي شهد حضور عدد كبير من محبيه وجمهوره، وقدم خلاله مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه.

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