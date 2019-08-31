بالفيديو| كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله والأخير يغني لعروسه "قولي أحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل المطرب الكبير كاظم الساهر، مساء أمس الجمعة، بزفاف نجله "عمر" على فتاة مغربية، وأقيم حفل الزفاف في مدينة الرباط بالمغرب.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من أهل العروسين وأصدقائهم المقربين، وقدم "القيصر" باقة من أجمل أغانيه، منها "هل عندك شك".

وقام عمر بالغناء لعروسه، واختار واحدة من أشهر أغاني والده وهي "قولي أحبك".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة دعوة حفل الزفاف، وفيديوهات من ليلة الحناء وحفل الزفاف.