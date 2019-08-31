وليد ناصيف يكشف لـ"الخليج 365" قصة هاشتاغ نجوى كرم والمفاجأة المرتقبة غداً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:39 مساءً - لا يزال الهاشتاغ الذي أطلقته الفنانة نجوى كرم وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، تحت عنوان (نجوى_كرم_من لبنان) الشغل الشاغل لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيّما "تويتر". وبعد أن قامت نجوى منذ ساعات بنشر صورة لها على تويتر أرفقتها بتعليق "نحنا جاهزين..48 ساعة ومنلتقي) زادت حيرة متابعيها أكثر، الذين يترقبون عملها المقبل على أحر من الجمرّ.

فكرة الكليب الجديد لنجوى كرم



اليوم، ومنذ ساعات، قام المخرج وليد ناصيف بنشر مقطع فيديو على "تويتر" من منطقة الروشة في بيروت، حيث توجد صخرة الروشة المعلم السياحي الذي يميز هذه المنطقة والتي ،كما هو متعارف عليها، صخرة الحب أوصخرة صباح نصار أجمل نساء الأرض.



الناس ستفرح مع نجوى بفن حقيقي



وبعد أن زاد وليد من حماسة الجمهور كان لا بدّ لـ"الخليج 365 " من الوقوف على حيثيات ما يجري من خلال اتصال هاتفي معه، حيث كشف لنا أن "الفكرة من الهاشتاغ المتداول (نجوى كرم من كل لبنان) هي كي "نتمكن من أن نفرح ونغني معاً ويكون لدينا نفحة إيجابية من خلال فن حقيقي بحجم الفن الذي تقدمه نجوى كرم على صعيد لبنان والوطن العربي، وهذا الهاشتاغ يؤكد أننا اليوم مازال بإمكاننا تقديم فنّ جميل ومازال لدينا الشفافية الإيجابية للتعاطي في الفن، ولنؤكد أيضاً على أن الأمل موجود بين الناس، وبإمكانهم أن يفرحوا بفن حقيقي" .

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هذه هي "مفاجأة" نجوى غداً



وبعد نجاح وليد ونجوى بفكرة كليب "ملعون أبو العشق" أكد في حديثه لـ"الخليج 365" على أنه "بإمكاننا في حال نجحنا أن نستمر بهذا الأمر ولكن بطريقة تصاعدية"، مشيراً إلى أن "المفاجأة ستكون من خلال إطلاق نجوى أغنية جديدة لأول مرة ومشاركتها مع كل محبيها بلحظة معينة وبوقت معين ومكان معين لتتشارك بها مع الناس وتشاهد ردة فعلهم، كونها المرّة الأولى التي يستمعون فيها للأغنية".

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من كليب "ملعون أبو العشق" لنجوى كرم



وتابع: "على هذا الأساس تمت الفكرة أن تكون بإطار جديد لتتشارك نجوى مع الجمهور ردة فعلهم في كل العالم، لاسيما اللبنانين.

وردا على سؤال إن كان العمل صوّر على طريقة تلفزيون الواقع أجاب وليد: "يحتوى العمل الجديد على واقعية وجو جميل وحقيقي من الناس وبينهم ومعهم".

كيف ذلك؟

يردّ ناصيف (ضاحكاً): هذه هي المفاجأة الكبرى.

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نجوى ستطلّ من اي نقطة في لبنان



وحول تكهّن البعض أن نجوى ستظهر من زحلة في بث مباشر عند إطلاق العمل المرتقب غداً، قال وليد: "ليس من الضروري ذلك، وبإمكان نجوى ان تطلّ من منطقة أخرى، وعندما تم اطلاق هذا الهاشتاغ منها ومن شركة "روتانا" الناس تفاعلوا وتساءلوا كثيراً، وكثر قالوا أنها ستكون من زحلة وأنا أقول كل شيء وارد وبإمكان نجوى أن تظهر في أي نقطة موجودة على خريطة لبنان."

المخرج وليد ناصيف



وأضاف: "كل شخص يريد أن يقدم فنا حقيقيا عليه أن يجتهد ويفكر ويتحدى نفسه، وفي كل الأعمال التي قمنا بها سابقا مع نجوى كان الهدف أن نقدم كل ما هو جديد على صعيد الصورة والفكرة، خصوصاً وأن نجوى من الأشخاص الذين يجب الحفاظ على صورتهم، وعليك أن تتحدى نفسك لتقدم ما يليق باسمها". وختم قائلا: " من الجميل أن تفكر مع الفنان كي تقوم بشيء مميز وجديد، وهذا ما حصل مع نجوى".

يذكر أن الكليب هو من تنفيذ wp production الشركة التي يملكها المخرج وليد ناصيف.

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