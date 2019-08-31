فيديو: طرح الألبوم الأول للفنان المغربي رضوان برحيل قربلي حبة على يوتيوب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:39 مساءً - طرحت شركة نجوم ريكوردز، الألبوم الأول للفنان المغربي رضوان برحيل، بعنوان قربلى حبة وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعدما تم طرح من قبل أغنيتن وهما ليه كل شمس، وحب جديد، لينضم لقائمة نجوم الشركة محمد حماقي ورامي جمال ورامي صبري وفريق واما.

ألبوم رضوان برحيل يضم 13 أغنية وتتنوع الأغنيات ما بين اللهجة المصرية، والمغربية، ومن تلك الأغاني غرامك، وسيبك، وبالأمانة، هي، طايح في مشاكل، وأنا علاجي، عيشي حياتك، إيه اللي جابك، بنت بلادي، وتعاون رضوان مع مجموعة من الشعراء والملحنين مثل محمد عاطف، ورامي جمال، ومروان أصيل، وأيوب أبو زيد، ومحمود برحيل، ومحمد نبال، أما التوزيع الموسيقي لكل من توما، زهير حصادي، احمد إبراهيم.

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ويمثل التعاون بين رضوان برحيل مع نجوم ريكوردز ليكون الأول حيث ترغب الشركة في تقديمه بشكل مختلف في الشرق الأوسط، خاصة وأنه يتمتع بموهبة غنائية كبيرة.

وكانت آخر أعمال رضوان برحيل كليب "ليه كل شمس" وحقق نجاحاً كبيراً، وتعاون فيها مع نجوم ريكوردز، بجانب الشاعر أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج محمد نبال.

يذكر أن رضوان برحيل كانت بدايته من خلال برنامج ستوديو M2، لاكتشاف المواهب المغربية الشابة، وطرح أول أغنياته والتي كانت بعنوان أواه، والتي حققت نجاحاً كبيراً وتخطت مشاهدتها أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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