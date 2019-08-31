شاهد: نوال الكويتية تعتذر بعد صعودها على مسرح طلال مداح بأبها

أبهرت الفنانة نوال الكويتية الجماهير في قرية المفتاحة بأبها بإطلالتها الملائكية على مسرح طلال مداح.

واعتذرت الفنانة الكويتية من جمهور أبها بسبب توترها، فقالت : ” أعذروني متوترة، عسى الله يدوم عز بلدكم “. وانطلق حفل قيثارة الخليج نوال الكويتية على مسرح طلال مداح في إطار حفلات موسم السودة.

وأطلت الفنانة الكويتية بإطلال رائعة جذبت الأنظار وأبهرت الجمهور؛ حيث ارتدت فستانًا باللون السماوي الفاتح وارتدت حزامًا لامعًا في المنتصف.

وأشاد الجمهور بإطلالة نوال وصوتها، عبر منصة ” تويتر ” فقالت إحدى معجبيها: “نواااالي السماوي يزهى عليها “.

وقال أخر: ” صايره جميله الحلوه نوال ” ، وأضاف أخر: ” يووووووهه صوت ووجه جبر خاطر وربي “.

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