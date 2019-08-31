وجهت المطربة الإماراتية “أحلام” شكرها لخادم الحرمين وولي العهد وللشعب السعودي.
جاء ذلك في آخر ليالي عكاظ الطربية ، حيث قالت أحلام : ” من قلبي وبكل انتماء وولاء لهذا البلد العظيم السعودية ، أتمنى من سيدي سمو ولي العهد يقبل تهنئتي بيوم ميلاده .
وأضافت أحلام: ”اليوم هو يوم ميلاد سمو ولي العهد ربي يحميه ويحافظ عليه ويخليه لكم، يا بختكم يا أهل السعودية بمحمد بن سلمان”.
وتفاعل الجمهور مع المطربة الإماراتية بالتصفيق والصياح ، كما قدمت أحلام مجموعة من الأغاني الوطنية التي تغنت بالسعودية، بجوار العلم الإماراتي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ردة فعل الجمهور بعد إعلان أحلام في حفل سوق عكاظ بالطائف أن اليوم عيد ميلاد الأمير محمد بن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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