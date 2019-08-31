شاهد.. علي الحجار يغني ما يطلبه المستمعون فى إيزى سبورت

اختتم الفنان علي الحجار حفلات شهر أغسطس بحفل جماهيرى كامل العدد فى نادى إيزى سبورت بالمقطم، وقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفى لفتة طريفة منه حرص الحجار على أن يقدم الأغانى التى يطلبها المستمعون، حيث كتب عدد من الحضور الأغانى التى يحبون أن يرددها وأرسلوها إليه فى ورق مكتوب، ليستجيب لهم الحجار ويردد الأغانى بناء على طلبهم.

قدم الحجار خلال حفل النادي وصلة من الأغنيات الطربية الجميلة من بينها "من غير ما تتكلمى، بقولك إيه، زال وما زال" التى طلب من جمهوره التركيز فى معانيها لما تتضمنه من

فصاحة فى اللغة العربية، كما قدم أغنيات"لو تعرفي، عنوان بيتنا، إنت المدد، عم بطاطا، عارفة، ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، وتتر مسلسل الليل وآخره" الذى تفاعل معه الحضور وسط تصفيق حار، كما قدم أغنية "يا موجة يا زرقا" بعد أن كانت مطلبًا جماعيًّا لمحبيه.

تحدث الحجار خلال الفواصل الغنائية للحفل عن علاقته بعظماء الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم خلال مشواره الفنى وكيف أثمر التعاون معهم عن فن راق خالد، ومن بينهم الشاعر الراحل سيد حجاب، وكذلك عبدالرحمن الأبنودي،

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والشاعر بهاء جاهين والملحن عمار الشريعى.

اختتم الحجار الحفل بأغنية تتر مسلسل "بوابة الحلواني" ليستعيد الجمهور بها ذكريات الزمن الجميل ويرددونها معه، كما حرص صاحب الحنجرة الذهبية على التقاط الصور معهم.

من جانبه أعرب محمد العبد رئيس مجلس إدارة النادى عن سعادته بتواجد فئات عمرية مختلفة من الشباب والكبار فى الحفل، معتبرًا أن الفن الأصيل الراقى مازال باقيًّا وموجودًا بقوة، كاشفًا عن عزمه إقامة حفلات أخرى لنجوم الطرب الأصيل فى الفترة المقبلة، إيمانًا منه بدور النوادى الاجتماعية والرياضية بإحياء الجانب الثقافي والفني.

يذكر أن الفنان على الحجار قد أحيا مؤخرًا عدة حفلات فى شهر أغسطس بالقاهرة والإسكندرية وأعلن أن أجر حفله بنادي إيزي سبورت سيذهب لصالح معهد الأورام؛ للمشاركة فى إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابى الغاشم الذي تعرض له المعهد القومي.