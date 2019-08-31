غدًا.. عمر خيرت يحيي حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفل ختام مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات دورته الـ28، وذلك مساء غد الأحد. غد الأحد. ومن المقرر أن يقدم خيرت مجموعة من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل منها "العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا" وغيرها، يسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر. والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا" وغيرها، يسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.

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