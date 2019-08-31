بالفيديو.. أحلام تهنئ ولي العهد محمد بن سلمان بعيد ميلاده

حرصت المطربة أحلام على تهنئة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعيد ميلاده الـ43، وذلك خلال حفلها الذي أحيته بالأمس على خشبة مسرح عكاظ، ضمن فعاليات موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية.

فقالت أحلام: "من قلبي وبكل ولاء وحب وانتماء لهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية.. ملكها وولي عهدها وشعبها وترابها وسماها.. أتمني أن سمو ولي العهد يقبل تهنئتي بمناسية يوم ميلاده.. ربي يحميه ويحفظه ويخليه إلكم

ويابختكم يا أهل السعودية بمحمد بن سلمان".



جدير بالذكر أن آخر أعمال أحلام كانت أغنية "أبرحل"، كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس وماستر جاسم محمد.