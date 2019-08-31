"البغايا" مجموعة قصصية جديدة للكاتب الصحفي هاني سامي عن دار النخبة

وقع الكاتب الصحفى هاني سامي، عقد كتابه الجديد المجموعة القصصية البغايا مع دار النخبة للنشر والتوزيع، على طباعة ونشر وتوزيع الكتاب، شهد التوقيع سماح الجمال المدير التنفيذي للدار على أنتكون المجموعة القصصية متوفرة في منافذ بيع الكتب والمكتبات والمعارض الدولية للكتاب.
يضم الكتاب مجموعة شيقة من القصص الاجتماعية التي تلمس مفاصل المجتمعلتفوح لنا بتفاصيل التفاصيل عن شخوص وكأننا نراها نعيش ونتعايش معها، يخطفنا هاني سامي بألفاظه الرشيقة ولغته العذبة السلسلة التى تطوف حول أفكار أكثر عمقًا لأحداث اجتماعية متداخلة لتنسج من خيوطها المتشابكة نسيج المجتمع وكأنه يرسم الأحداث فى لوحة فنان.
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