شاهد.. سوزان نجم الدين من معرض دمشق الدولي: “اهلا بكل ضيوفنا العرب والاجانب”

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 03:51 مساءً - شاركت الفنانةالسورية سوزان نجم الدين متابعيها بلقطات من معرض دمشق الدولي في دورته الجديدة.

ونشرت سوزان نجم الدين مقطع فيديو من المعرض اظهرت فيه قسم من الحضور وقالت “نرحب بكل ضيوفنا العرب والاجانب ومن كل مكان اهلا وسهلا فيكم شرفتونا ونورتونا”.

وتابعت سوزان نجم الدين “ان شاء الله يثمر هذا المعرض عن استثمارات ومشاركات عربية واجنبية”.

يذكر ان وفود من الإمارات وسلطنة عمان والجزائر ولبنان تشارك في الدورة الحالية للمعرض بوفود من رجال الأعمال والشركات الخاصة.