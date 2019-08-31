إلهام شاهين ترد على الانتقادات الموجهة لها بسبب زيارتها لسوريا

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” إلى حملة من الانتقادات بسبب زيارتها الحالية إلى سوريا لحضور معرض دمشق الدولي في دورته ال 61 .
حيث يرى المنتقدين أن الوضع في سوريا وما تواجهه من حروب ومصاعب لا يسمح بذلك وما كان عليها وعلى الفنانين المشاركين بالمعرض الذهاب إلى تلك الزيارة .
وخرجت الفنانة إلهام شاهين للرد على تلك الانتقادات في إتصال هاتفي مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” من خلال برنامجه ” الحكاية ” الماع على قناة ” mbc مصر ” .
وقالت إلهام إنها مازالت في سوريا لحضور معرض دمشق الدولي الذي يشارك به وفود من أكثر من 50 دولة .
وإنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لم تر تلك الانتقادات .. لكن رغم ذلك فهم لم يفعلوا أمرا مسيئا بل توجهوا بكل الحب للشعب السوري .
وأضافت : ” لا ألتفت لأي انتقادات وهشارك في كل المناسبات الحلوة والمرة .. وسوريا ومصر شعب واحد ولن ينفصلوا ” .
وعن حفل الافتتاح قالت إنه كان رائعا ومشرفا .. وشارك في حفل الافتتاح وفد مصري يضم النجم محمود حميدة وصفية العمري والنجمة عفاف راضي .
وأكدت أنها ليست المرة الأولى لها التي تزور فيها سورياحيث زارتها أكثر من مرة ولكن هذه المرة تعد بالنسبة لها الأفضل فقالت : ” أكتر مرة حسيت فيها بعودة الحياة الطبيعية تماما .. سوريا عادت للحياة ” .
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