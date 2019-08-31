مهيرة عبد العزيز بالكاش مايوه!

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام صوراً جديدة من عطلتها الصيفية. وظهرت مهيرة عبد العزيز في الصور في حمام السباحة مرتدية ملابس البحر والـ”كاش مايوه” للمرة الأولى في إطلالاتها. واعتمدت الشعر القصير مع عودتها إلى لونه الطبيعي الأصلي الذي يتعمتع بها شعرها وهو الكستنائي الداكن. Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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