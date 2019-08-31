آبل تكشف موعد إطلاق هاتف iPhone 11

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 03:51 مساءً - كشفت شركة آبل العملاقة في مجال التكنولوجيا عن موعد إطلاق هاتف “أيفون 11” الجديد بخمسة ألوان في شهر أيلول المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية، أن آبل أرسلت دعوات رسمية لحضور مؤتمرها السنوي الكبير، في أيلول، للكشف عن أحدث منتجاتها، وأبرزها وهي إطلاق هاتف آيفون الجديد.

وسينعقد المؤتمر في 10 أيلول في المبنى الرئيسي للشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوبرتينو بكاليفورنيا، حيث ستكشف آبل عن مجموعة كاملة من المنتجات الجديدة.

وغالبا ما تعرض آبل خلال مؤتمرها السنوي في أيلول أحدث أجهزة آيفون، حيث تتوقع التقارير أن تكشف الشركة عن آيفون 11 أو آيفون برو.

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ومن المتوقع أن تكشف آبل عن 3 نماذج جديدة من أجهزة “آيفون” ستكون بمثابة تحديثات، للأجهزة التي كشفت عنها في العام الماضي، وهي “آيفون إكس” و”إكس إس ماكس” و”إكس أر”.

وبحسب التقارير سيحمل اثنان منهما ثلاثة كاميرات في الخلف، والهاتف الأكبر سيأتي بشاشة أكبر قياسها حتى 6.1 بوصة مقارنة مع 5.8 بوصة في “إكس إس ماكس”.

كما ستكون هناك تحسينات في استهلاك البطارية وميزة التعرف على الوجوه وحتى قدرتها على شحن السماعات اللاسلكية AirPods عند استخدام الغطاء الجديد.

وتوقعت مصادر أن يتم خلال المؤتمر أيضا الإعلان عن إطلاق الجيل الخامس من ساعة “أبل”، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل “هومبود 2” وتحديث لجهاز “أبل تي في” تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.