الناشط الفلسطيني ” سرحان سرحان ” قاتل كنيدي يتعرض للطعن داخل سجنه

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 03:51 مساءً - ذكر موقع ” TMZ ” عن تعرض الفلسطيني ” سرحان سرحان ” المتهم بقتل السيناتور والمرشح الرئاسي الأمريكي ” روبرت كنيدي ” للطعن بالسكين في أحد سجون كاليفورنيا .

وذكر الموقع أن الجاني هو شريكه بالزنزانة في السجن الذي يقبع فيه .. وإنه قام بذلك في فناء السجن وتم نقل سرحان إلى مستشفى خارج السجن يوم أمس الجمعة .

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن عن دائرة السجون في ولاية كالفورنيا أن أفراد الشرطة تصرفوا بسرعة ووجدوا آثار طعن على جسد سرحان الذي نقل إلى المستشفى على الفور .

ووصفت دائرة السجون حالة سرحان بالمستقرة في الوقت الحالي .

أما عن منفذ الاعتداء فقالوا إنه تم عزله عن باقي السجناء وسيتم التحقيق معه .

يذكر أن سرحان سرحان البالغ من العمر 75 عاما يقبع في السجن منذ 50 عاما بتهمة إقدامه على اغتيال السيناتور كنيدي شقيق الرئيس جون كنيدي في لوس أنجلوس عام 1968 بعد الإعلان عن فوزه في ولاية كاليفورنيا في الانتخابات المبكرة لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية .

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وأعلن سرحان عن سبب قيامه بذلك وهو بسبب دعم كنيدي المستمر لإسرائيل وسعيه الدائم لإرسال 50 طائرة مقاتلة إلى إسرائيل لأذية الفلسطينيين .

ووجهت التهمة رسميا إلى سرحان في 17 أبريل 1969 وحكم عليه بعد ستة أيام بالإعدام داخل غرفة الغاز ثم خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد ثلاث سنوات .

وقدم سرحان 15 طلبا للحصول على إفراج مبكر عنه لكن تم رفض جميعها .