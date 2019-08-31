متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم الكبير عبادي الجوهر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي الضخم الذي أحياه بمدينة أبها ضمن حفلات موسم السودة، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.
وحرص الجوهر علي توجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح الحفل وغرّد عبر حسابه على موقع تويتر وقال: “شكراً للجمهور الغالي ولكل من حضر حفلة موسم السودة في أبها على مسرح طلال مداح، شكراً لشركة روتانا، شكراً مواسم السعودية”.
وحرص الجوهر خلال الحفل على تذكر صديقه الفنان الكبير الراحل طلال مداح، من خلال تقديم أغنيته الأشهر “ليلة تمرين”، التي أشعل بها حماس جمهور السودة.
وأثناء أدائه الأغنية توقف عبادي الجوهر بشكل مفاجئ، وذرف الدموع متأثرا برحيل مداح، الذي هلت روحه بالحفل من خلال كلمات أغنيته.
وعقب أنتهاء الأغنية، أوضح عبادي الجوهر سبب تأثره أثناء الغناء لجمهوره قائلاً: “معلش اعذروني أني تأثرت شوية، لأنه كنا على هذا المسرح سوا”.
وشدا الجوهر خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته ومنها: “خلاص أرجع، بين أبهى وبيني، وعيونك، ما تخون الملامح”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفله في أبها.. عبادي الجوهر: “شكرا روتانا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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