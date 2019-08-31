فيفي عبده: شكلي كده اتحسدت!

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع ظهرت من خلاله وهي تقضي إجازتها الصيفية.

وتحدثت فيفي عبده بالمقطع عن سبب عدم مشاركتها لجمهورها المقاطع الراقصة بشكل دائم كما كانت تفعل من قبل، والمقاطع التي كانت تتواصل بها مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية، وأرجعت فيفي عبده هذا إلى أنها من الممكن أن تكون تعرضت للحسد، وقالت خلال المقطع: “كل لما أوعدكم إني هطلع نتكلم في موضوع جديد الاقي نفسي اتمنعت مش عارفة ليه، يا تري عملولي أيه يمنعني عن الظهور ليكم، حتي الكلام.. مش لاقيه كلام أقوله والظاهر كده دا من الحسد”.

وقد أعلنت فيفي عبده خلال الأيام الماضية عن استعدادها لإطلاق صالون فيفي الذي ستتناول من خلاله الكثير من الموضوعات الاجتماعية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

وكان آخر أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، بجانب حورية فرغلي وسامح الصريطي وغيرهما من نجوم الدراما المصرية والعربية.