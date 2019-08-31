بعد أن دهسا رجلا بسيارتهما.. جينيفر لوبيز وخطيبها في خطر

متابعة بتجــــــــــرد: تواجه المطربة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز دعوى قضائية بعد أن دهسا رجلًا بسيارتهما الدفع الرباعي في لوس أنغلوس، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل”البريطانية.

وتمت مقاضاة جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز من قبل رجل يدعي أنه تعرض للدهس بسيارة كاديلاك رياضية كانت تحمل النجمين، ووقع الحادث المزعوم في أكتوبر الماضي في أحد الأزقة، خلف مطعم يقع قبالة شارع ميلروز في غرب هوليوود.

ويؤكد الرجل، الذي يدعى ليانيغ بيريرا، أنه أصيب بجروح خطيرة وأن النجمة وخطيبها أو حتى السائق لم يخرجوا للتأكد من سلامته، وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا قبل المضي قدمًا ببطء للخروج من الزقاق.

واعترف بيريرا في الدعوى بأن الزوجين لم يكونا خلف عجلة القيادة، لكنه أضاف أنهما أخفقا في توجيه تعليمات لفريق الأمن التابع لهما لتوخي الحذر عند خروجهما من المطعم الذي كانا فيه، ويطالب بالحصول على المال لتغطية النفقات الطبية بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار.