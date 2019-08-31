درة في إطلالة جديدة على شاطىء البحر

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة “درة” عببر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام” صورًا لأحدث إطلالتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.

وظهرت “درة” من أمام شاطىء البحر بلوك هادئ وبشعر معقود من الخلف ومفروق من المنتصف، مرتدية بلوزة شيفون مظهرة البدي القطني الأبيض وبنطلون مطرز.

وعلقت درة قائلة: “الصيف هو ذلك الموسم الذي تنبعث منه رائحة الملح، واقية من الشمس ونسيم البحر. إنه موسم المشاعر القوية، والجلد المدبوغ، ولحظات الهم”.

وانهالت تعليقات المتابعين مبدين إعجابهم الشديد بالإطلالة وشبهوها بالأجانب في هذا اللوك ومعبرين عن حبهم لها.

وعلى الصعيد الفني، تشارك درة في بطولة مسلسل “بلا دليل” إلى جانب النجوم خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.