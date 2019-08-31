نقاد: براد بيت قدم أفضل أدواره على الإطلاق في “AD ASTRA”

متابعة بتجــــــــــرد: أشاد النقاد بأداء الممثل الأمريكي الشهير براد بيت في فيلم Ad Astra الذي عرض لأول مرة في مهرجان فينسيا السينمائي، وقالوا إنه قدم أفضل أداء في تاريخه، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا إندبندنت”.

ويلعب “براد بيت” في فيلم الخيال العلمي الملحمي “روي مكبرايد” وهو رائد فضاء يتم إرساله في مهمة سرية لوقف سلسلة من الكوارث التي سوف تتسبب في الفوضى والتدمير على كوكب الأرض.

وترتبط هذه المشكلات بمشروع ليما، وهي رحلة مشؤومة قادها والد مكبرايد، رائد الفضاء المبجل الدكتور كليفورد ماكبرايد (تومي لي جونز) حيث مضى ستة عشر عامًا، لم يعد والد روي ولا أي من أفراد طاقمه.

لعب “بيت” دور شخصية منعزلة وغامضة، يكافح لإظهار عواطفه وتكوين الصداقات، ويقول النقاد إنه على الرغم من أن الفيلم قد يبدو أنه نسخة من أفلام نهاية الأرض، والأبطال الأسطوريين الذي يرسلون لإنقاذ العالم، ولكن الميلودراما في الفيلم أنقذته من تلك الهوة.

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وعلى هامش المهرجان كان “بيت” قد صرح بأن دور روي مكبرايد هو أصعب أدواره، وقال: “إن القصة تقوم على توازن حساس للغاية ولمحاولة الحفاظ على هذا التوازن احتاجت إلى جهد كبير”.

الجدير بالذكر أن الفيلم إخراج جيمس جراي، وتأليف جيمس وإيثان جروس، وبطولة براد بيت، تومي لي جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمي كينيدي، وكان من المقرر عرض الفيلم يوم 11 يناير 2019 لكن تقرر تأجيل الفيلم إلى يوم 24 مايو 2019.