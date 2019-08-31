باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده الـ 42.. أربع معلومات تجهلونها عنه!

متابعة بتجـــــــــــرد: إحتفل الممثل السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ 42 في دبي، بحضور شقيقه وزميليه الممثلين طلال مارديني ومعتصم النهار. وفي عيد ميلاده، إليكم اربع معلومات تجهلونها عن الممثل السوري باسل خياط: – شارك باسل خياط في مسرح الأطفال في الثامنة من عمره. – رُفض باسل خياط في المرة الأولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكنه نجح في المرة الثانية. Advertisements – تخرّج باسل خياط من المعهد العالي للفنون المسرحية مع كلّ من قصي خولي وسلافة معمار ونادين تحسين بيك. – إرتبط باسل خياط بعلاقة حب قصيرة مع الممثلة التونسية هند صبري.

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