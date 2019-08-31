أحلام تأسر القلوب بلفتة إنسانية في سوق عكاظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نالت لفتة إنسانية للمطربة الإماراتية أحلام إعجاب واستحسان الجمهور في فعاليات موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية على مسرح سوق عكاظ، الجمعة، عندما نزلت من على المسرح وتوجَّهت إلى السيدات من كبار السن في المقاعد الأولى لتقبيل رؤوسهن والتقاط صور سيلفي معهن.

وضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي بالتغريدات التي أشادت بحسن صنيع أحلام (50 عاماً)، وأعاد كثيرون نشر الفيديو لإبداء الإعجاب بموقفها الذي رسم البهجة والسرور على قلوب الجماهير.

وحرصت أحلام على تقبيل رؤوس السيدات من كبار السن الجالسات على كراسي متحركة في الصف الأول من المقاعد والتقطت مع كل واحدة منهن صورة سيلفي بهواتفهن.

وقدَّمت الفنانة التي تُلقِّب نفسها بـ"الملكة" باقة من أجمل أغنياتها في آخر ليالي عكاظ الطربيّة، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية.



