الانسحاب الخادع وسيلة برشلونة لإجبار سان جيرمان على بيع نيمار

قرر نادي برشلونة الإسباني اتباع خطة جديدة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن استعادة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتبقى 3 أيام فقط على نهاية الميركاتو الصيفي، لذا يسعى النادي الكتالوني لحسم الصفقة سريعا، لضمان انتقال نيمار إلى صفوفه هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية عديدة أفادت بانسحاب برشلونة من المفاوضات مع سان جيرمان، بعد رفض الأخير عرض البارسا لاستعادة نيمار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كلمة "لا" التي رد بها مسؤولو برشلونة على مطالب سان جيرمان ليست سوى خداع استراتيجي، ولا تعني الانسحاب بشكل حقيقي.

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وأشارت الصحيفة إلى رفض النادي الباريسي عرض البارسا، البالغ 130 مليون يورو إلى جانب الثلاثي الفرنسي جيان كلير توديبو، إيفان والكرواتي راكيتيتش، والفرنسي عثمان ديمبلي، نظير الحصول على نيمار.

ويخطط مسؤولو البارسا لوضع إدارة سان جيرمان تحت الضغط في الأيام الأخيرة للميركاتو، في ظل رغبتهم الملحة في التخلص من اللاعب، الذي تمرد على النادي وأعلن رغبته في الرحيل عنه.

ويريد برشلونة إجبار نادي العاصمة الفرنسية على قبول عرضه الأخير، دون مواصلة تعنته كما حدث طوال الفترة الماضية، مستغلا قرب نهاية فترة الانتقالات كسلاح يساعده في إتمام خطته.

وابتعد نيمار عن المشاركة مع سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي في ظل غموض مستقبله؛ حيث غاب عن الموسم التحضيري والجولات الأولى من الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب البرازيلي رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، لكنه طلب الرحيل عن النادي الفرنسي بعد عامين، بسبب فشل مشروعه على الصعيد الأوروبي.