نجوم الفن والإعلام يُشاركون في "قصة اسمي" ويكشفون أسرار مُثيرة

يتصدَّر هاشتاغ قصّة إسمي، موقع "تويتر" في أكثر من بلد عربي منذ أيام، حيث شارك مغرّدون قصصهم، ورووا كيف اختار أهاليهم أسماءهم، البعض اختارها نسبة إلى اسم الجد أو الجدة أو أحد الأقارب المتوفّين، والبعض نسبة إلى شاعر أو فنان أو زعيم، والبعض نسبة إلى رمز ديني أو وطني.

وشارك الفنّانون بدورهم في الهاشتاغ، وبعضهم لم يشارك، إلا أنّ لكل منهم قصّة تستحق أن تروى، ومنها كيفية اختيارهم أسماء أولادهم.

واختارت ندى زيدان زوجة الفنان جورج وسوف الثانية، اسم "عيون" لابنتها من الوسوف، ليكون اسمها عيون جورج وسوف، أما فضل شاكر، فأطلق على ابنته اسم "ألحان"، ليكون اسمها ألحان فضل شاكر.

وأطلقت الفنانة ماجدة الرومي على ابنتها اسم نور تيمنً بالملكة الأردنية نور الحسين، واختار الفنان وليد توفيق لابنه اسم "الوليد" تيمنً بالأمير الوليد بن طلال وكذلك فعل عاصي الحلاني، أما الفنانة مايا دياب فاختارت اسمً مبتكرً لابنتها مؤلفاُ من حرف واحد K.

وأطلقت الفنانة صباح على ابنها الوحيد صباح، وهو اسمها الفني، أما اسمها الحقيقي فهو جانيت فغالي، والفنان وائل كفوري أطلق اسم ميشال على ابنته الأولى.

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وقال الإعلامي اللبناني يزبك وهبي، "‏‎‎‎‏‎#قصه_اسمي اسمي حملتُه تيمّنا ً بجدّي ويعود الى زمن العثمانيين: يز بك ...ياز أي القلم والبك يعني بيك أي قلم أو كاتب البيك أو أمين السر... وهذا الاسم أصبح لاحقا لقبا لعائلات كثيرة".

وذكرت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، "‏‎#قصة_اسمي امي احتارت بين اسم نجوى واسم حلا او سهى وبيي كان بدو او نجوى او عبير قرروا يعملوا قُرعة وخيي الكبير يسحب الاسم وعادوها ٣ مرات وبالمرات ال٣ سحب اسم نجوى".

وعن الممثلة جيسي عبدو، فقالت، "‏‎#قصة_اسمي لأني اول ولد بخلق بالعيلة قرر بيي يسمّيني جورجيت ع اسم امّو وامي قالتلو منسمّيا جورجي انو احلى ومتناسب مع العصر ! و مشي الحال وسمّوني جيسي".

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وقالت الممثلة إيميه صياح، "#قصة_اسمي الماما بتقول: كانت حامل ومش عارفة اذا معها صبي او بنت.. عم تحضر TV ومرق اسم Aimée فقالت للبابا انو اذا معها بنت رح تسمّيها Aimée.

أما البابا فبقول: كانت صديقتهم لأهلي اسمها Aimée وحبّ الاسم واقترحه عالماما، وكلّ ما نفتح هالسيرة، بيعلقوا الماما والبابا وأنا بضحك".

وقال لممثل زياد عيتاني، "‏‎#قصه_اسمي كانت امي وبيي عم بيحضروا مسرحية نزل السرور لزياد الرحباني، ضحكت كتير قامت ندرت انو يلي ببطنها تسميه زياد".

وكتب الفنان المصري وائل منصور، "ابن خالتي كان اسمه وائل و كان بيحب أمي جدا مره كان نفسها في مربي قالها هنزل اجيب من البقال، قالت له لا مش لازم، صمم نزل دهسه اوتوبيس و اتوفي، كنت انا بتولد فاتسميت علي اسمه، الله يرحمه ‎#قصة_اسمي".

والإعلامية نادين خفاش، "‏‎#قصة_اسمي والدي الحبيب تحايل على أفراد الأسرة في القرعة لسحب الإسم ، قام برمي كل الأسماء المقترحة الأخرى ووضع عدد الأوراق نفسها بإسم "نادين" ، كل الأوراق رابحة له تحمل الإسم الذي يحبّ . كان يحبّ الإسم كثيرً وصار يحبه دومً ".

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