شكرا لقرائتكم خبر عن دعوي قضائية ضد جنيفر لوبيز وخطيبها من رجل تعرض لحادث صادم العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز دعوي قضائية من قبل رجل يدعي أنه تعرض لحادث سيارة كان يستقلها النجمين وهوالخبرالذي آثار الكثير من الجدل علي المواقع الفنية الشهيرة مثل " دايلي ميل " و " tmz " .

وأشارت المواقع أن الحادث المزعوم تم في أكتوبر من العام الماضي خلف مطعم يقع قبالة شارع ميلروز العصري في غرب هوليود بالولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقًا لدعوى أقامها ضد الثنائي

يؤكد " ليانيج بيريرا " أنه أصيب بجروح خطيرة وأن السائق ولا الفنانة وخطيبها لم يكترثوا به ويحاولون الاطمئنان عليه والتأكد من سلامته، وفقا للوثائق القانونية التي حصل عليها TMZ.