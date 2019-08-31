شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان ضيف شرف المهرجان القومي للمسرح ونموذج للشباب في حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حضر النجم مصطفي شعبان أمس الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري كضيف شرف وكنموذج للشباب حيث أنه بدأ من المسرح حتي وصل لقمة النجومية في السينما والتليفزيون، وقد اختاره النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان للمشاركة في تسليم جوائز المسابقة الثانية الخاصة بمسرح الشباب والجامعات والفرق الخاصة والمسرح المستقل وكل من يمارس المسرح كنشاط .



مصطفي شعبان يعلن جوائز المسابقة الثانية

وجاءت جوائز المسابقة كالآتي : حصل على جائزة التميز في المؤثرات البصرية مسرحية "كعب عالي"، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها ٣ آلاف جنيه "نسيم مجلي" عن عرض "المسيح يصلب في فلسطين مرتين" وحصل عرض "الضاحكون" على أفضل أداء جماعي وقيمتها ٣ آلاف جنيه، وحصلت "آلاء السعيد" علي جائزة أفضل مكياج عن عرض "أبو كلبس" وقيمتها ٣ آلاف جنيه.



مصطفي شعبان مع وزيرة الثقافة واحمد عبد العزيز واسماعيل مختار في حفل الختام

بينما حصلت علي جائزة أفضل تصميم أزياء وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، "أميرة صادق"، عن العرض المسرحي "بيت الأشباح" وحصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة وقيمتها ١٠ ألف جنيه "إبراهيم الفرن" عن عرض "تريفوجا"، بينما حصل على جائزة أفضل تصميم ديكور وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، محمود غريب عن "نابولي المليونيرة" وفاز بجائزة أفضل تصميم حركي واستعراضي وقيمتها ١٠ آلاف جنيه " هاني فاروق" عن "الملحمة"، أما جائزة أفضل تأليف موسيقي وقيمتها ١٥ آلاف جنيه فاز بها محمد عاصم عن عرض "دائرة التباشير".

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مصطفي شعبان نموذج للشاب في الوصول للنجومية من المسرح

وفاز بجائزة أفضل مؤلف لنص معد عن جنس أدبي آخر وقيمتها ١٥ ألف جنيه محمد السوري عن عرض "حذاء مثقوب" وجائزة أفضل تأليف مسرحي وقيمتها ٢٥ ألف جنيه فاز بها محمود السبروت عن عرض "الضاحكون". وفاز بجائزة أفضل دور ثاني نساء وقيمتها ١٥ ألف جنيه غادة كمال وفاز بجائزة أفضل أداء دور ثاني رجال وقيمتها ١٥ الف جنية نديم هاشم عن عرض " نزهة في ارض المعركة " وفاز بجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها ٢٠ ألف جنيه زينب سمير بطلة عرض "صدي الصمت"، مناصفة مع هدير الشريف بطلة عرض "نزهة في أرض المعركة".



مصطفي شعبان وامامه جوائز المهرجان

بينما فاز بجائزة افضل دور أول رجال وقيمتها ٢٠ ألف جنيه مصطفي خطاب عن عرض "حذاء مثقوب تحت المطر" أما جائزة أفضل إخراج مسرحي ففاز بها مناصفة عمرو عفيفي عن "حذاء مثقوب" وعادل مبروك مخرج عرض "تريفوجا" وقيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي "حذاء مثقوب تحت المطر".