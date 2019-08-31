شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد إمام يستأنف تصوير "لص بغداد" فى شارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" غدا الأحد فى شارع المعز، وتكون المشاهد جميعها أكشن، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى دولة أوروبية ولم يتسقر صناع العمل عليها حتى الأن.

ويجسد محمد إمام شخصية مختلفة ومميزة تدعى "يوسف الراوى" رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

تجدر الإشارة إلى أن محمد أمام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.