حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 02:48 مساءً - كشف موقع ” NW ” في تقرير له عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” بسبب امتناعها عن تناول الطعام مما أثر على صحتها ويظهر ذلك عليها بشكل ملحوظ لإصابتها بالضعف .
الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف من جانب أبنائها حول صحة والدتهم .
وذكر التقرير أيضا أن أنجلينا جولي تخضع للمراقبة من قبل فريق طبي يوجد بجانبها طوال الساعة على مدار أيام الإسبوع للتأكد من ضمان تناولها ما يكفي من الأغذية المناسبة لها ولجسمها .
وفي المقابل خرج موقع ” جوسيب كوب ” نافيا كل ما تم ذكره في هذا التقرير وإنه ما هو إلا مجرد إشاعات لخلق مشاكل حول وضعها الصحي .
وأن أنجلينا جولي لم تجبر على الخضوع لإعادة التأهيل بسبب مشاكل خاصة بالتغذية .
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