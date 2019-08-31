كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 02:48 مساءً - علقت الفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس أحمد فتحي اليوم السبت على قضية الفتاة الفلسطينية اسراء غريب التي قتلت يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس 2019 ، في بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت بلقيس عبر حسابها :” انت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف ان أختك خرجت سراً مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطاً وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من انك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وان كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله اعلم بها”.

وتعرضت بلقيس لموجه هجوم كبيرة من متابعيها إثر هذه التغريده التي تحدثت بها عن قضية اسراء غريب ، حيث وصفها عدد كبير من المغردين بأنها مجردة من الرحمة والإنسانية ما اضظرها الى حذف التغريدة وتوضيح ما كانت تقصده.

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وقالت بلقيس في سلسلة تغريدات جديدة حول هذا الموضوع: “فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متاكدة انها ستفهم خطأ..يا جماعة اهدوا شوي انا اساسا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها..ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة”.

وتابعت “ودايما أشدد على تمكين المرأة وإعطاءها حقوقها..تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسا ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم”.

واضافت بلقيس “في النهاية استنكر انا وجميع من علم بالموضوع قتل الفتاة #اسراء_غريب بهذا الشكل الوحشي والوطن العربي برمته يطالب بفتح التحقيق مع المستشفى وطاقمه الذي كان يتفرج وساكت على المهزلة وما سمعناه ورأيناه عاد بنا لعصر الجاهلية والتخلف ووأد البنات..كفاية قتل وكفاية تبرئة للقتلة”.

وفي النهاية قدمت بلقيس اعتذارها قائلة “واعتذر ان فهمتهم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تعتذر بعد تعرضها للهجوم بسبب تعليقها على قضية إسراء غريب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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