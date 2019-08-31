بمقطع فيديو مثير للجدل .. فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 02:48 مساءً - انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والذي أثار الكثير من الجدل لفتاة مصرية تدعى ” ريم مهنا ” أعلنت فيه عن تجميد بويضاتها حتى يظهر الزوج المناسب .

في واقعة تعتبر الأولى من نوعها لخضوع فتاة مصرية لتلك العملية واعتبرها المجتمع المصري غريبة عليه .

وقالت ريم مهنا أنها عندما أبلغت طبيبها الخاص بهذا القرار تفاجئ كثيرا قائلا : ” أنا عمرى ما سمعت إن فى واحدة فى مصر طلبت هذا الطلب ” .

وأشارت ريم إلى تجربتها مع تلك العملية وكيفية إجرائها وقالت : ” يعنى إيه جمدت بويضاتى ؟ يعنى عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية .. ويتم من خلالها سحب البويضات ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد ” .

وأكدت على أن هذه البويضات يمكن حفظها لمدة 20 عاما او أكثر .

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وأرجعت ريم سبب قيامها بتلك العملية إلى إنها لا تعلم متى ستتزوج وخاصة إنها ترغب في ذلك بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب .. وعدم ضمانها قدرتها على الإنجاب في ما بعد سن الثلاثين .

وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الحل الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج .

وعن مصير البويضات المجمدة في حال زواجها قالت : ” لو اتجوزت وحصل حمل طبيعي خلاص مش هحتاجلها .. ولكن لو محصلش حمل هعمل حقن أنابيب للبويضات بتاعتي ” .

وقالت ريم : ” شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب .. أولها : لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة و ثانى سبب هو تأخر زواج الفتيات ” .