لأول مرة.. كيم كاردشيان تتصدر غلاف مجلة باللغة العربية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كادرشيان، غلاف مجلة Vogue في نسختها العربية، وذلك لأول مرة في حوار تكشف فيه عن مشوارها والمصاعب النفسية التي واجهتها في عالم الشهرة.

النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 38 عامًا، ظهرت باطلالة غريبة الاطوار تحت عنوان: حياة كيم كادرشيان كاني وسيت، نسبة الى زوجها مغني الراب الامريكي.

وحصلت كيم مؤخرا على تعويض كبير بقيمة 2.7 مليون دولار من دار أزياء بسبب استخدام الدار لاسمها في التسويق لأزياء لم ترتديها كارداشيان، حسبما ذكرت صحف إنجليزية.

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وكانت كيم كاردشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.

وعلى جانب أخر، استمتعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بأوقاتها مع أطفالها وعائلتها بصفه مستمرة، كما تحرص على مشاركة جمهورها بهذه الصور التي تجمعها بأطفالها الأربعة، وذلك على أحد شواطي جزر البهاما، مؤكدة أن الأمر لم يكن سهلا خاصة وأن التحكم في الأطفال وتجميعهم في مكان واحد صعب.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، سبق وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لابنتها أظهر شجاعتها وهى تلعب وتلهو مع “ثعبان حى”، وتقوم بتقبيله.

ونشرت كاردشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى تلهو مع ثعبان كبير أصفر اللون و تقوم بوضعه على رقبتها وتقبله، وكتبت معلقة “طفلتى الشجاعة شيكاجو”.