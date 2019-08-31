بعد نجاحها في نسب ابنتها لوالدها.. غدير الفهد تحتفل بخطوبتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد أن نجحت في نسب ابنتها لوالدها الفنلندي، احتفلت الفنانة الكويتية غدير الفهد بخطوبتها.

فدير شاركت جمهورها بصورة ليدها استعرضت خلالها خاتم الخطوبة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق قال فيه: “قلت نعم”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت الفنانة الكويتية غدير الفهد أعلنت عن نجاحها في نسب ابنتها لوالدها الفنلندي، بعدما كان رافضا الاعتراف بها، حيث نشرت صورة لشهادة ميلاد ابنتها، وصورة أخرى لعقد زواجها من زوجها الفنلندي.

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غدير أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “شهادة ميلاد بنتي من الحكومه الفنلنديه مع اسم الأب و الأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج”.

ووجهت رسالة لامرأة مجهولة، قالت إنها اتهمتها بأنها لا تمتلك عقد زواج، حيث قالت: “عقد الزواج الفنلندي ومصدق من وزارة الخارجيه والحكومه الفنلنديه يالي تقولين ماعندي عقد زواج ومزوره اذا هذا كله مزور وريني شطارتج وروحي اشتكي”.

وأضافت: “بس طفح كل شي الله لا يسامحج لا دنيا ولا اخرا وجعلج تشوفين كل الي تسوينه ببنتي في بنتج رغم انه ماكنت اتمنى ادعي على ياهل بس هذا الي تبينه انتي”.

ووجهت الشكر لمحاميها، بقولها: “شكرا للاستاذ والاخ والمحامي مشاري صاهود صامدون لاخر شي باذن الله وراح يبين حق بنتي الي تقولين عنها بنت حرام .. مشكلتي مع زوجي مو معاج بس فاضيه وزاره ويهج بكل شي”.