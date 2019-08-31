رامي صبري يتألق بأضخم سهرات الساحل الشمالي احتفالا بإطلاق «فارق معاك».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، داخل جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري غير مسبوق من أبناء مختلف محافظات الجمهورية ممن حرصوا علي مشاركته الإحتفال بإطلاق ألبومه الجديد “فارق معاك”.

رامي حضر بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا أغنية “أجمل ليالي العمر” تعالت صيحات وهتافات الإعجاب .

وحرص رامي علي توجيه تحية للجمهور للاستقبال المميز له، بالإضافة إلي كلمة شكر لإدارة منصور عامر، ولمنظم الحفل وليد منصور، لإتاحته الفرصة للقاء جمهوره داخل منتجعات بورتو للمرة الثانية خاصة بعد نجاح حفل بورتو سعيد في عيد الأضحى الماضي.

كما أجرى رامي استفتاء عن عدد من استمع لأغاني ألبومه الجديد “فارق معاك” ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه وسط أجواء من البهجة والدعابة.

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ومن جانبه حرص رامي علي تقديم العديد من أغاني ألبومه الجديد “فارق معاك”: منها “انا بعترفلك” ،”أنا بابا” و”بتاع بنات” و “فارق معاك” “حاول تنساني” ،”حكاية حبنا ” و”صعبان عليا” .. وغيرها ممن اشعلت المزيد من وصلات الغناء والرقص المتتالية.

كما قدم الفنان عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: “تعالي” ، “عجبتني” ،”مش أنا ” ، “اسيبك يومين” ،الراجل” ،”كلمة” ، “مبروك علينا ” ، “ألف مشاء الله ” مهما ببعد” ،”فاكر” ، “وعد مني” و ” جوايا هتعيش” .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع علي مدي ساعتين متتاليتين.

وتميز الحفل بالتنظيم الاحترافي للمنتج وليد منصور، وتم تنفيذه بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية لطارق صبري، وال fire works وصوت أشرف جاكسون، بالإضافة إلي مسرح ضخم لصلاح الشرقاوي، وإشراف مسرحي أحمد الحمامصي، وأشرفت علي الحفل نانسي ثروت رئيس مجلس إدارة بورتو فاكيشن وتأمين فتحي تاج.

وكانت ضمن الحضور شيري زوجة رامي صبري ونجلاهما عمر وعلي وعدد من الأصدقاء المقربين منهم المنتج محمد حامد، وغيرهم ممن تواجدوا في المنطقة المخصصة لل vip ، وحرصت ريم شقيقة رامي صبري علي أهدائه باقة من الزهور علي شكل حرف R احتفالا بإطلاق الالبوم الجديد.