إلهام الفضالة تستعرض هدايا حفيدتها الثمينة.. وابنتها تسخر منها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مؤخرا حفل استقبال ضخم لحفيدة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والتي أطلق عليها نفس اسم جدتها “إلهام”.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو استعرضت خلاله هدايا حفيدتها الثمينة، حيث ظهرت في المقطع وهي تجلس على الأرض وسط الهدايا.

ابنة إلهام سخرت من طريقة جلوس والدتها وسط الهدايا، فقالت إلهام مازحة إنها تجمع الذهب والمال الذي قدمه المهنئون لحفيدتها.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد شاركت جمهورها بصور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.

إلهام تألقت في الحفل بفستان طويل ناعم ناسب الحفل وظهرت في إحدى الصور وهي تقبل حفيدتها، كما ظهرت ابنتها وهي تحمل مولودتها على ذراعها مع حرصها على إخفاء ملامحها.

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وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد حصلت على لقب “جدة” للمرة الأولى، بعد أن وضعت ابنتها الكبرى منى العتيبي، مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها نفس اسم والدتها الفنانة “إلهام”.

وأعلنت إلهام هذا الخبر السعيد لجمهورها، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل حفيدتها على ذراعها وتقوم بتقبيلها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهها.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام”.

وكشفت عن اسم حفيدتها، حيث أنها سميت على اسمها، بقولها: “رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.