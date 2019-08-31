بعد الاعتداء عليه.. حلمي بكر يوضح موقفه من الزواج مرة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الموسيقار المصري حلمي بكر، مؤخراً عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، عقب الاعتداء عليه بالضرب من قِبل طليقته، ومجموعة من «البلطجية».

وأضاف، خلال حواره مع مجلة “زهرة الخليج”، أنه بعد انفصاله عن زوجته الأخيرة سماح القرشي، منذ عامين، اتفقا على أن تكون ابنته “ريهام” البالغة من العمر 3 سنوات، برفقته وتعيش معه.

وتابع: أمها عادت لتساومني عليها مرة أخرى، بعدما اتضح لها أنها تستطيع أن تجني الأموال مني حال طلبها أن تكون البنت برفقتها”.

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الموسيقار المصري أكد أنه فُوجئ بها تهجم عليه في غرفته بالشقة ومعها مجموعة من البلطجية، وأخذت ابنته، وعندما حاول منعها من خطف ابنته هجمت عليه وحرقت يده بالسيجارة، كما تلقى عدة ضربات لمنع مقاومته أثناء عملية الخطف، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة في الركبة والكتف الأيسر، فضلاً عن الرقبة واليد، وخلال مداهمة شقته تم تكسير العديد من محتوياتها، وسرقة مبلغ مالي، ورموه في الشارع، عندها الناس تجمعوا في الشارع وبقوا يقولوا حلمي بكر بينضرب.

وأوضح أنه بعد تدخل الجيران وحراس العقارات المحيطين تم نقله إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج وإثبات الحالة، وأخذ تقرير طبي وتوجه إلى قسم الشرطة، حيث حرر محضراً مثبتاً فيه كل ما حدث.

وأضاف بكر، «ليست هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك، فقبل هذه الواقعة بـ10أيام حضرت وعملت نفس اللي حصل ده وكسرت البيت، وأنا عملت محضر، وهذا ليس جديداً عليها، فأنا الزوج رقم أربعة في حياة طليقتي، وهي امرأة تعودت على العنف، والدليل أنها فعلت الشيء نفسه مع زوجها السابق».

أما عن زواجه للمرة الثانية عشر فقال:”أعترف أن زواجي الأخير هو أكبر أخطائي، وقد كرهت الزواج من بعده، ولن أفعلها مرة أخرى، فنحن بشر وكلنا معرضون للخطأ”.