ولاء الشريف تحتفل بخطوبتها.. وأبطال «أبو العروسة» يهنئونها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية الشابة ولاء الشريف بخطوبتها، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن خطيبها، وعلقت عليها بقولها: ” Engaged الحمد لله”.

ولاء تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من زملائها الفنانين، وعلى رأسهم عدد من أبطال مسلسل “أبو العروسة”، حيث هنأها الفنان سيد رجب بقوله: “مبرووك”، وكتبت الفنانة كارولين عزمي: ” مبروك يا روح روح روح قلبييييييييي”.

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وهنأها الفنان محمد عادل، برمز لقلب، وكتبت الفنانة أماني كمال: “مبروووك حبيبتي”، كما حرصت على تهنئتها الإعلامية أسما شريف منير، زوجة الفنان محمود حجازي بطل المسلسل، بقولها: “مبروك يا روحي، قمر ما شاء الله، ربنا يفرح قلبك”.

وولاء الشريف ممثلة مصرية، بدأت التمثيل في مدينة الإسكندرية في سن صغير من خلال فرق مسرحية تابعة للقصور الثقافة، ثم درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت عام 2011.

شاركت ولاء في عدة مسلسلات،منها مسلسل “الزوجة الثانية”، ومسلسل “الداعية”، ومسلسل “سيدنا السيد”، ومسلسل “كلمات”، ومسلسل “مش فريندز”، ومسلسل “كفر دلهاب”، ومسلسل “أنا شهيرة أنا الخائن”، ومسلسل “الأب الروحي”، ومسلسل “أبو العروسة”، وغيرها.