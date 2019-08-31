كريستين ستيوارت تبدو مذهلة في مهرجان البندقية

خطفت الممثلة كريستين ستيوارت الانظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها Seberg في مهرجان البندقية السينمائي.

أبهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاماً الحضور بإطلالة مذهلة حيث اختارت فستاناً أنيقاً من دار أزياء شانيل.

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وحرصت “ستيوارت” على التقاط الصور على السجادة الحمراء الى جانب أبطال الفيلم ومع الجمهور الذي احتشد لرؤيتها.

قصة الفيلم تدور حول أحداث حقيقية عن الممثلة الأميركية – الفرنسية جان دورثي سيبرج، والتي قضت نصف حياتها في فرنسا، وتعد واحدة من الأهداف المعروفة لمشروع سوينتيلبرو التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الستينيات. توفيت “سيبيرج” في سن الـ 40 في باريس، وقالت الشرطة ان وفاتها ناتج عن انتحارها.

الفيلم من بطولة كريستين ستيورات التي تجسد شخصية “جين سيبيرغ”، وزازي بيتز، مارجريت كوالي، أنتوني مكاي، جاك أوكونيل.