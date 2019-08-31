الارشيف / فن ومشاهير

كريستين ستيوارت تبدو مذهلة في مهرجان البندقية

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Aug 31, 2019

خطفت الممثلة كريستين ستيوارت الانظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها Seberg في مهرجان البندقية السينمائي.

أبهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاماً الحضور بإطلالة مذهلة حيث اختارت فستاناً أنيقاً من دار أزياء شانيل.

Advertisements

وحرصت “ستيوارت” على التقاط الصور على السجادة الحمراء الى جانب  أبطال الفيلم ومع الجمهور الذي احتشد لرؤيتها.

قصة الفيلم تدور حول أحداث حقيقية عن الممثلة الأميركية – الفرنسية جان دورثي سيبرج، والتي قضت نصف حياتها في فرنسا، وتعد واحدة من الأهداف المعروفة لمشروع سوينتيلبرو التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الستينيات. توفيت “سيبيرج” في سن الـ 40  في باريس، وقالت الشرطة ان وفاتها ناتج عن انتحارها.

الفيلم من بطولة كريستين ستيورات التي تجسد شخصية “جين سيبيرغ”، وزازي بيتز، مارجريت كوالي، أنتوني مكاي، جاك أوكونيل.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستين ستيوارت تبدو مذهلة في مهرجان البندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا