شهد أمين تخوض التجربة السينمائية في مهرجان البندقية.. بهذا الفيلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت المخرجة السعودية الشابة شهد أمين من الدخول في معترك الدورة المقبلة لمهرجان البندقية السينمائي وذلك بفيلم "سيدة البحر"، وهي التجربة السينمائية الطويلة الأولى لشهد.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة فتاة يافعة تدعى "حياة" تنشأ في قرية فقيرة تعيش على صيد السمك، وتحكمها تقاليد قاسية تتمثل في منح الإناث من أطفال القرية لحوريات البحر المتوحشة التي تعيش في المياة المجاورة، وحينما يحين الدور على الفتاة حياة لتهب نفسها لتلك المخلوقات، ترفض هذا الواقع المخيف وتقرر أن تتبع دربها والبحث عن ضالتها المنشودة.

الفيلم تم تصويره في سلطنة عُمان ويشارك في بطولته سمية حجار وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وغيرهم.

وشهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، واكتشفت علاقتها بالعالم السينمائي منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها، لتتعمق في عالم الكتابة والإخراج، فبعد تخرجها في المرحلة الثانوية، التحقت بكلية متروبوليتان لدراسة إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية بلندن، وعملت فترة من الوقت كمخرج مساعد، لتعود وتكمل دراستها في نيويورك بكتابة السيناريوهات، ومن أفلامها "موسيقانا"، و"نافذة ليلى" الذي عرض في الدورة الخامسة من مهرجان الخليج.